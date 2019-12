Il coro della città di Napoli ad Anacapri per il concerto di Natale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Fine anno intenso per ilCity Choir, ilufficialedi, che venerdì 27 dicembre 2019 alle ore 11:00, nella chiesa di Santa Sofia ad, terrà ildi, spettacolo ideato e scritto dal M.° Carlo Morelli, in replica al teatro Pierrot di Ponticelli, in Via Angelo Camillo de Meis 58, lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 20:30. I due concerti, prodotti rispettivamente da Sistema Spettacoli srl e da Cinema Teatro Pierrot srl, sono stati realizzati con il sostegnoMetropolitana die il patrocinioVI Municipalità e del Comune di, rientrando tra le attività organizzate per i festeggiamenti dele del fine anno 2019 dallaMetropolitana di, che in particolar modo per il territorio dei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni ha voluto creare ...

