Ida Platano bollente | la dama in posa sensuale FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ida e Riccardo sono ufficialmente fidanzati, fervono i preparativi per le nozze eha già scelto la sua testimone: Gemma Galgani. Oggi vediamo la bella parrucchiera siciliana in una storia Instagram molto provocante… Sexy per i followers Da un po’ di tempo Ida coinvolge i suoi fan nel suo quotidiano, nella sua vita e nei suoi momenti importanti. Le storie sono il modo per comunicare preferito, infatti sono davvero molti i video che laposta sul social. In questo frame la vediamo molto sexy, con una canotta nera, mentre pubblicizza un prodotto di un noto brand: wow! Complimenti, Ida! L'articolo Ida: lainproviene da Velvet Gossip.

