I Griffin | dal 22 dicembre al 5 gennaio arriva su Sky un canale dedicato alla serie

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di sabato 21 dicembre 2019)Holiday Jukebox, dal 22al 5su Skyunche trasmetterà una selezione degli episodi dei. I, o Family Guy come volete, è una delle comedy animate più conosciute al mondo, forse dietro solo ai Simpson. Dal 22al 5il113 di Sky, che di solito ospita FOX+1, ospiterà una selezione degli episodi della comedy animata più irriverente d’America tutte in unche si chiamerà:Holiday Jukebox. Gli episodi delle prime dodici stagioni si susseguiranno in modalità shuffle per permettere ai fan delladi apprezzare episodi vecchi e nuovi senza nessun ordine prestabilito, aggiungendo suspense e imprevedibilitàmessa in onda. Gli episodi più popolari Sarà l’occasione perfetta per rivedere episodi imperdibili come La fine del mondo, in cui la famiglia americana si vedrà costretta a fronteggiare ...

RobertoGotta : @diegoval68 Pensa che quell'Army-Navy del 2012 lo vidi alla fine di una settimana che era iniziata con Redskins-Gia… -