I 10 magic-moment dello sport nel 2019

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 21 dicembre 2019) LEWIS HAMILTONLARISSA IAPICHINOPALLAVOLO ITALIANA REGINASETTEBELLISSIMOALEX ZANARDIJURGEN KLOPPMEGAN RAPINOEJANNICK SINNERTORONTO RAPTORSYEMAN CRIPPAÈ stato un anno di grande. Imprese, campioni, trionfi, record: tutto scorre nel film della stagione, in quel mare immenso che è la memoria di chi ama lo. Da Hamilton a Sinner, passando per il «Settebello» italiano e i «Raptors» di Toronto; abbiamo provato a fissare 10 personaggi simbolo di questo. HAMILTON RE DELLA F1 1. La serialità della vittoria appartiene a quel fuoriclasse leggendario che risponde al nome di Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha vinto il suo sesto titolo mondiale con una prova di forza straordinaria e schiacciante. La contabilità del campione parla chiaro: 2008 (Mc Laren) e poi 2014, 2015, 2017, 2018 e(Mercedes). Un dominio assoluto, per gli avversari solo le briciole. SINNER: È NATA UNA ...

