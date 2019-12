Hockey su pista | Serie A1 2019 | Lodi a valanga sul Sandrigo | successo anche per Forte dei

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Giornata di gare numero 14 nellaA1 disu, che ha visto l’ennesimodegli Amatori, capaci di sconfiggere 13-3 iltra le mura amiche, grazie alla quaterna del capitano Domenico Illuzzi, maalla tripletta di Lucas Martinez, in una partita sostanzialmente senza storia. Ha retto il passola GDS Impiantidei Marmi, vittoriosa per 4-1 sul Montebello, per via della doppietta del bomber Federico Ambrosio, con il terzo posto conteso da tre formazioni. La prima è Trissino, notevolmente rafforzato in questa stagione, che si è imposto per 3-2 sulla Credit Agricole Sarzana, mentre Viareggio ha superato di misura per 4-3 il Bassano, grazie al gol nel finale di Josè Silva. Molto soffertala vittoria del Lanaro Breganze, per 6-5 sulla Ubroker Scandiano, siglando la rete decisiva solamente su tiro diretto, a 80 secondi dalla ...

