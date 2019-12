Hockey ghiaccio | Alps League 2020 | Ritten strapazza Val Pusteria | sconfitta esterna per

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si sono disputati questa sera gli unici match settimanali di2019-, torneo europeo disu. Tre le squadre italiane impegnate in campo: nello scontro al vertice del Lungo Rienza di Brunico successo rotondo dichei padroni di casa di Vale completa il sorpasso grazie al punteggio di 1-6 ottenuto stasera.invece per Asiago, che cade a Lubiana per tre reti a due. OLIMPIJA-ASIAGO 3-2 Nell’ultima giornata di gioco Asiago era tornata alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive, ed effettivamente ha dato segnali incoraggianti anche oggi, prima di inchinarsi agli sloveni. A passare per primi in vantaggio sono proprio i giallorossi al minuto 17:47 con Alex Gellert, il quale sfrutta l’assist dello statunitense Brandon McNally. La squadra capolista ribalta la situazione nel secondo periodo colpendo due volte in ...

STEVECATTANEO : RT @fssitalia: Palaghiaccio di Chiavenna gremito per la finale di hockey su ghiaccio: vincono gli USA alle Winter Deaflympics - PisMilano : RT @fssitalia: Palaghiaccio di Chiavenna gremito per la finale di hockey su ghiaccio: vincono gli USA alle Winter Deaflympics - follettin89 : Milano ?? Hockey sul ghiaccio -