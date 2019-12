Hellas Verona | annullato il ritiro in Tunisia | il comunicato

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’non partirà per laper ilprecedentemente programmato. Ilufficiale della società L’ha ufficialmenteilinizialmente previsto in. A comunicarlo è la società scaligera attraverso unpubblicato sul proprio sito web: «FC ribadisce quanto giànelle scorse ore, ovverosia che sono stati definitivamente annullatie amichevole inper problemi organizzativi non riconducibili né addebitabili al Club gialloblù.FC chiarisce altresì di aver avuto contatti diretti esclusivamente con l’agenzia organizzatrice. La squadra gialloblù si allenerà sino al 23 dicembre allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera». Leggi su Calcionews24.com

