Harper e Cruz Beckham si battezzano, ma Victoria Beckham tiene lontano nonno Ted - (Di sabato 21 dicembre 2019) Novella Toloni Victoria Beckham ha condiviso una foto di Harper e Cruz Beckham appena battezzati. L'evento sembra però aver causato una frattura con il padre di David, Ted Beckham Tempo di doppi festeggiamenti per la famiglia Beckham. David e Victoria Beckham hanno deciso di far combaciare le festività natalizie con il battesimo dei figli Cruz, 14 anni, e Harper Seven, 8 anni. I due figli minori della coppia più glamour dell Regno Unito, infatti, hanno ricevuto il sacramento del battesimo oggi. Victoria Beckham ha pubblicato sui suoi profili social la foto dei suoi due figli durante la cerimonia, un evento che ha riunito la famiglia agli amici e ai parenti più cari. Secondo quanto riportato da Metro, la cerimonia religiosa si è svolta nella tenuta di famiglia di Cotswolds secondo i dettami della religione cattolica. E come padrino e madrina non potevamo mancare nomi ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Harper Cruz Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Harper Cruz