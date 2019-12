Ha lasciato morire un cane al freddo | non potrà più tenere animali domestici

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 21 dicembre 2019) La storia di Elmo ha scosso non solo il suo paese, ma tutto il mondo, dopo che la sua triste e tragica storia è stata condivisa sui social network. Il poveroè stato abbandonato in mezzo alla strada, ale al gelo. Lo hatra mille sofferenze. Quell’uomo è stato condannato a non avere piùnella sua vita. All’inizio dell’anno la tragica storia di Elmo ha provocato indignazione fuori e dentro i social. Purtroppo è morto a causa delle ossa rotte, provocate da una malattia che non gli ha dato scampo. Se qualcuno si fosse preso cura di lui e non lo avessero abbandonato in mezzo alla strada, ale al gelo, forse si sarebbe salvato. Invece il poverodi 10 anni è morto, tra mille atrocità. Un uomo, infatti, ha abbandonato il povero Elmo in strada. Al posto di portarlo alla RSPCA, questa persona priva di cuore ha deciso ...

ThatsReyloStan : @BambinaFantasma Ti quoto assolutamente! Io sono stata vittima di bullismo sin dalle medie. Ciò ha lasciato cicatri… - frabiso : @matteosalvinimi @Corriere @LaStampa @repubblica @notiveri Salvini, per i 'Pieni Poteri', cioè Poltrona Vinavil, h… - SerFiss : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 2006 m. Piergiorgio Welby Affetto da distrofia muscolare, chiederà con insistenza, nello stadio estr… -