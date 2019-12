Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 21 dicembre 2019) Chesia un videogame capace di attrarre a sé milioni di appassionati, tra grandi e piccini, non è di certo un segreto. La Battaglia Reale di Epic Games in soli due anni è riuscita ad imporsiun vero e proprio fenomeno di massa, contagiando un po' tutte le piattaforme in commercio,PC, PS4, Mac, Xbox One, dispositivi mobile e Nintendo Switch. Merito dello stesso team di sviluppo americano, regolarmente "pizzicato" ad aggiornare il titolo con oggetti mai visti, modalità inedite ed eventi speciali a tempo. E se è vero che il Natale è sempre più vicino, anche il2 diva a vestirsi a festa, grazie all'evento Mezz'Inverno, che mette sul piatto missioni e sfide naturalmente a tema con lo spirito natalizio. Una di queste, ad esempio, chiede ai player diall'interno di undi, in duediverse. In questa piccola ...

OptiMagazine : Guida #Fortnite Capitolo 2: come nascondersi dentro un pupazzo di neve subdolo in partite diverse… - badtasteit : #Fortnite: tutte le sfide #StarWars e qualche consiglio su come superarle | Guida - infoitscienza : Fortnite Capitolo 2 – guida alle sfide “estendi obiettivi” -