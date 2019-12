Gregoretti | Pietro Senaldi | ecco perché anche Giuseppe Conte deve andare a processo

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Finché c' è ingiustizia, c' è speranza. Grillini e piddini si aggrappano alla richiesta d' autorizzazione a procedere contro Salvini relativa al casoper fermare l' ascesa del centrodestra e liberarsi del suo leader per via giudiziaria. Il 20 gennaio il Senato deciderà se ma proces

Aaronn31 : RT @Libero_official: Se anche Antonio Di Pietro sul caso #Gregoretti sta con Matteo Salvini: 'Luigi Di Maio un ipocrita, non poteva non sap… - assaloni : RT @Libero_official: Se anche Antonio Di Pietro sul caso #Gregoretti sta con Matteo Salvini: 'Luigi Di Maio un ipocrita, non poteva non sap… - romasil1 : RT @Libero_official: Se anche Antonio Di Pietro sul caso #Gregoretti sta con Matteo Salvini: 'Luigi Di Maio un ipocrita, non poteva non sap… -