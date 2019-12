Gregoretti | l’appello di Salvini al Congresso della Lega | “Autodenunciamoci tutti”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Matteoinaugura la nuova stagionein occasione del. Il leader non evita una provocazione sulla: “Propongo di autodenunciarsi in massa se dovessero procedere”. In occasione del, Matteosi è congedato con una provocazione sul caso. Il leader leghista ha proposto ai presenti di autodenunciarsi nel caso in cui il Senato dovesse decidere di concedere l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Fonte foto: https://www.facebook.com/official/al: “Propongo di autodenunciarci in massa” “Propongo aldi autodenunciarci in massa se dovessero procedere“, ha dichiarato il leaderMatteolanciando una provocazione ai presenti. La staffilata è diretta soprattutto al Movimento Cinque ...

