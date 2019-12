Grande Fratello Vip | Rita Rusic a Verissimo | “Ho una ferita che fa male”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 21 dicembre 2019)prima del GF Vip torna a parlare del divorzio con Cecchi Gori: “Ho sofferto” Mercoledì 8 Gennaio tornerà ilVip in prima serata su Canale 5. E tra i concorrenti della prossima edizione condotta stavolta da Alfonso Signorini ci sarà anche. Quest’ultima, per la prima volta, affronterà un’avventura televisiva di questo tipo. E oggiha parlato proprio di questo suo imminente approdo nella versione vip del padre di tutti i reality show. Ma in questa circostanza la Toffanin ha anche colto l’occasione per chiederle se abbia sofferto o meno per la separazione dal suo ex marito Vittorio Cecchi Gori. Con quest’ultimo, come molti sapranno, ci sono stati diversi dissidi: “Ha avuto un momento brutto in cui ci ha reso tanto infelici…” E su questa faccendaa ...

frvknyvrio : Sto leggendo un libro scritto da un autore giapponese e nella traduzione 'onii-chan' (in questo caso utilizzato rif… - Browin93 : In Pratica a Gennaio Iniziano I programma che tanto amo. C'e' Posta per Te, Grande fratello Spero di vedere Emma al… - Banfi7Banfi : Lukaku grande frustata e poi assist. Pairetto si ricorda del fratello e grazia Romero. #InterGenoa -