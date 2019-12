Governo - Novità sulle autostrade nel decreto milleproroghe

Leggi la notizia su quattroruote

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il cosiddetto, ovvero il provvedimento con il quale tradizionalmente i governi emanano disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi evitando le scadenze imminenti, approvato dalcon la formula salvo intese (che prelude a possibili modifiche), contiene diversein materia di. La prima, come avevamo anticipato, riguarda lo slittamento degli incrementi dei pedaggi, altrimenti previsti sulla base degli attuali meccanismi regolatori delle tariffe, a partire dal 1 gennaio; il rinvio interessa tutte le società i cui piani economico-finanziari sono giunti a scadenza. Le concessionarie che si trovano in questa condizione avranno tempo fino al 30 marzo per presentarne laggiornamento e fino al 30 giugno per perfezionarlo. Il congelamento, che si somma a quello già imposto per lanno in corso, riguarda le principali società di ...

