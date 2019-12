Governo | D' Incà | ' auguri a Zaia rifletta su futuro Paese'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Vorrei ricordare ache l’unico seminatore di odio a livello nazionale si chiama Matteo Salvini, e lo fa anche attraverso i suoi canali social grazie ad uno strumento che la stampa ha ribattezzato 'la bestia' e che serve a creare odio sociale all’interno della rete,

fattoquotidiano : Manovra, il momento del sì alla fiducia: M5s e Pd esultano in Senato, gli abbracci tra i banchi del governo e il ba… - Agenpress : Taglio parlamentari. C'è il quorum per il referendum. D'Incà. 'Nessun rischio per il governo'… - GianlucaBardell : Taglio dei parlamentari, raggiunto il quorum per il referendum | D'Incà: 'Nessun rischio per il governo' - Tgcom24 -