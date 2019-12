Golf, European Tour 2020: Adam Scott vola al comando nell’Australian PGA Championship (Di sabato 21 dicembre 2019) L’Australian PGA Championship (montepremi 1,5 milioni di dollari australiani) è giunto alle porte del quarto e decisivo round. Al termine delle prime tre tornate è Adam Scott a guidare la classifica. Sul percorso par 72 del RACV Royal Pines Resort di Benowa (Queensland, Australia) il padrone di casa comanda con lo score di -10 (206 colpi) vantando una lunghezza di margine sul connazionale Wade Ormsby. Chiudono il podio momentaneo con il punteggio di -8 il neozelandese Michael Hendry, il cinese Yechun Yuan, e gli australiani Nick Flanagan e Min Woo Lee. Settima posizione con -7 per il padrone di casa Nick Cullen e per lo spagnolo Alejandro Canizares, mentre chiudono la top ten con il punteggio di -6 il sudafricano Brice Easton ed il canadese Aaron Cockerill. Round sottotono per Cameron Smith. Il detentore del titolo non va oltre il par restando fermo a -5. Nell’ultimo round ...

