Gol De Paul | gesto dell’attaccante dopo la prodezza contro il Cagliari

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si sta giocando il primo match di oggi valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Nella prima gara in campo Udinese e, obiettivi diversi per le due squadre, i bianconeri devono uscire dalla zona caldissima della classifica, i sardi puntano la qualificazione in Europa League. Il primo tempo della partita è stata di grande intensità, qualche occasione di troppo sbagliata dai sardi principalmente con Nainggolan e Rog. Alla prima vera grande occasione passa l’Udinese, il marcatore è Dedel calciatore che prova a mettersi alle spalle un momento non entusiasmante.il gol reazione di Deche ha mimato ildel fischio, sembra unnei confronti dei tifosi come a voler dire: “fischiatemi adesso”. Scarica o Aggiorna l’App da ...

