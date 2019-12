Giulia Provvedi hot | strage di cuori per la foto con la gemella | tutti fissi ‘lì’

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) Nei giorni scorsi si è parlato molto di, la sorelladi Silvia. La notizia è arrivata sul profilo Instagram che le sorellecondividono, quello de Le Donatella. Tra gli ultimi post non è infatti sfuggito uno scatto di coppia. Il primo dicon Pierluigi Gollini, il fidanzato con cui è da poco tornata insieme. La cantante e il calciatore hanno trascorso l’estate da single poi il colpo di scena del ritorno di fiamma e ora, per la prima volta, il 24enne e la 26enne tornano a farsi vedere felici e innamorati in pubblico. Due mesi fa labionda de Le Donatella confermava infatti di aver dato una seconda chance al rapporto con il portiere. Lui le aveva dedicato tenere parole sul social, lei aveva invece raccontato al settimanale ‘Grazia’: “Dopo un periodo di pausa mi sono rifidanzata con Pierluigi Gollini. Con lui ci capiamo, siamo entrambi molto ...

