(Di sabato 21 dicembre 2019), domani l’exntus sarà allo stadio per la finale di Supercoppa italiana tra i bianconeri e la Lazio Presenza d’eccezione domani allo stadio di Riyad in vista della finale di Supercoppa tra Lazio entus. Sebastianormai è di casa e tra un impegno e l’altro, per ilper, ha rilasciato un’intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole. «Qui c’è voglia di migliorare, Riyad è in grande fermento e non è vero che è pericolosa. Il calcio è come una seconda religione, su 100 canali tv ce ne sono 80 che parlano di calcio. I tifosi dell’Al Hilal sono molto esigenti, vogliono vincere sempre. La qualità non manca, alcuni giocatori arabi potrebbero anche giocare in Serie A». OBIETTIVI – «Obiettivi? Vogliamo ripeterci in Champions eritrovare lantus alper...

