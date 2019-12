Giovani | l’Agenzia Nazionale sbarca su Tik Tok | è il social più usato dagli under 30

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Tik Tok, ilnetwork del momento, lo strumento piùdai30, ci spinge ad immaginare un nuovo modo per comunicare con legenerazioni. A leggere le loro esigenze, ad interpretare i loro messaggi, e sopratutto ad utilizzare il loro linguaggio per raccontare le opportunità ed esperienze che possono vivere per formarsi, crescere e sviluppare competenze in Europa. È per questo motivo che l`Agenziaper ita, in occasione degli auguri di Natale, su Tik Tok (video https://vm.tiktok.com/Q5doAR). Per collocarsi lì dove sono ie parlare con loro”. E’ quanto si legge in una nota. “Sentiamo l`esigenza di comunicare a 360 gradi le opportunità che l`Agenzia offre, come l`accesso ai programmi europei Erasmus Plus e Corpo Europeo di Solidarietà, ed è importante farlo nei luoghi dove isi trovano ...

