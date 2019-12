Giancarlo Tulliani | nuova richiesta di estradizione Federica Papadia a Dubai con lui

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di sabato 21 dicembre 2019)diagli Emirati Arabi. Intanto la fidanzatasi trasferisce aper stargli accanto.

giggiof69 : RT @tempoweb: Casa di #Montecarlo, nuovo mandato d'arresto per #Tulliani @lefrasidiosho per #iltempodioshø - GaiaDiscepoli : RT @tempoweb: Casa di #Montecarlo, nuovo mandato d'arresto per #Tulliani @lefrasidiosho per #iltempodioshø - TarRobb : RT @tempoweb: Casa di #Montecarlo, nuovo mandato d'arresto per #Tulliani @lefrasidiosho per #iltempodioshø -