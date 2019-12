Gazzetta | oggi Everton-Arsenal | ma i nuovi tecnici | Arteta e Ancelotti | saranno in tribuna

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sarà una partita strana, quella dipomeriggio tra, scrive ladello Sport. Le due squadre si scontreranno alle 13.30. Hanno entrambe un nuovo tecnico, ma solo sulla carta. Mikelè stato ufficializzato ieri alla guida dei Gunners, ma prenderà il timone della squadra a partire da domenica., invece, dovrebbe firmare lunedì per l’. Aspetta rassicurazioni sul budget a disposizione per il mercato e sull’incedibilità di Richarlison e Digne. In panchina, dunque,, cii duetraghettatori, Ljungberg e Ferguson. “I due vivranno un pomeriggio strano, saliranno sul palco come una coppia di direttori d’orchestra senza bacchetta. Pubblico e telecamere cercheranno di scovaresugli spalti prima ancora di focalizzarsi sui due tappabuchi nell’area tecnica”. Fino al triplice fischio di ...

