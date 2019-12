Gazzetta | Amrabat frena il Napoli | vuole rimandare tutto a giugno

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Primi problemi in vista per il mercato del. Il club pensava di aver praticamente già chiuso pera gennaio, avendo trovato anche l’accordo economico con il Verona, ma da quanto scrive ladello sport, non è così Il nazionale marocchinola conclusione dell’operazione aprossimo, cosa che invece ilavrebbe voluto concludere già a gennaio e poi a fine stagione il giocatore si sarebbe trasferito in azzurro. Questo improvviso cambio di rotta preoccupa non poco Giuntoli che voleva chiudere il contratto per il trasferimento a gennaio. Ad impensierire maggiormente è stato anche l’inserimento di nuove rivali nelle ultime ore nella questione si è inserita pure l’Inter che è fortemente interessata al giovane centrocampista, una delle rivelazioni di questa serie A. L'articoloil, ...

