Gattuso | “Cambiata preparazione rispetto ad Ancelotti | la squadra ha avuto un rigetto”

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Mi piace lavorare su una singola seduta. So come lavora Carloe il suo staff. Ma a me piace lavorare ad alta intensità. Vado alla ricerca di quella”. Così in conferenza stampa Gennaroha parlato della risposta “muscolare” dellacambiandoagli schemi di. “Credo che alla fine li devo allenare per come li voglio vedere in partita. Dopo un’ora e mezza hai portato il lavoro a casa. Lahaun rigetto. Se cambi lavori, a livello muscolare cambia. Penso che dobbiamo migliorare, ma non perché lal’ho trovata male, ma perché voglio che faccia delle corse diverse,a prima”. L'articolo: “Cambiataad, lahaun rigetto” ilNapolista.

