Gabriel Garko ammette | «Sono innamorato | il mio cuore è occupato e felice»

(Di sabato 21 dicembre 2019), attore piemontese, famoso per film come Le fate ignoranti e fiction di successo come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto, ha rilasciato un’intervista a Nuovo, in cui ha spiegato la ragione che lo ha spinto a pubblicare un’autobiografia. Tempo di bilanci per l’interprete che nel libro, intitolato Andata e ritorno, ha ripercorso i momenti più significativi della sua vita, che come quella di tutti, ha registrato alti e bassi. Oggi però, sembra aver ritrovato se stesso, ha confidato di aver messo da parte “il personaggio”, per tornare ad essere “una persona”, Dario Oliviero, appunto. Suo nome di battesimo.: «, il mio» «Riappropriarmi di Dario, cioè del ragazzo che ero prima di diventare famoso, mi ha permesso di riequilibrare i ...

