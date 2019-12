Fusione Fca-Psa | sindacati preoccupati Gorlier | “Non si ferma il piano investimenti in

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019)Fca-Psa, la preoccupazione deiper possibili esuberi. Da Mirafiori rassicurano: “Non siil”. TORINO –Fca-Psa, la preoccupazione dei. Le organizzatori dei lavoratori non hanno mai smentito la propria preoccupazione per questo accordo tanto da chiedere un incontro con l’azienda di Mirafiori. Proprio in questo vertice sono arrivate rassicurazioni da Pietroche ha ribadito l’intenzione di investire in Italia dalla società italo-americana. “Ildi 5 miliardi programmato per questo Paese – hanno fatto sapere da Mirafiori – va avanti anche dopo lacon Fca“. Vertice Fca-Vertice tra Fca e iandato in scena a Mirafiori. I dubbi da parte della confederazione dei lavoratori ha portato ad una riunione tra l’azienda ...

CarloStagnaro : Per avere #crescita e #lavoro servono imprese sane, forti e innovative. L'intervista di @BentivogliMarco sulla fusi… - Asgard_Hydra : RT @Labbufala: Fca rassicura i sindacati dopo la fusione con Psa: 'Tranquilli, manterremo gli stessi salari da fame'. - UserQuidam : @sciroccoxyz Credo che FCA fosse in un culo di sacco, per colpa dell'uomo col maglione. Persi tutti i treni di prod… -