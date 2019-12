Fuga dal M5s | Buffagni rilancia il vincolo di mandato Dubbi Pd? «Deciderà il Parlamento»

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) Qual è l’antidoto ai voltagabbana? «Ildi». Questa volta è il viceministro allo Sviluppo Economico Stefanoa tornare sul tormentone deldi, dopo che negli scorsi giorni tre parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno lasciato il partito per unirsi alla Lega: casus belli, il disaccordo con la linea grillina sulla questione del Mes e il voto sul fondo salva-Stati. Ildi, da sempre pilastro del credo grillino, veniva proposto anche da Matteo Salvini un paio di anni fa: dal leader, quindi, di quel Carroccio che oggi accoglie con gioia i transfughi grillini. Dal canto suo il 5 Stelle, in un’intervista al Corriere,il messaggio che è in fondo un grande classico del suo movimento: chi viene eletto in un partito non può “cambiare casacca” in corso d’opera. Se lo fa, deve dimettersi. ...

