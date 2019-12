Fridays for Future | a Torino il raduno internazionale di agosto Appendino | «Siamo il

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) La città piemontese ospiterà, ad, ildifor. Il capoluogo, visitato di recente da Greta Thunberg, è stato preferito alla città tedesca di Dresda. Con il 75% delle preferenze, gli attivisti di tutto il mondo si sono espressi e hanno preferito l’Italia per l’organizzazione del prossimo congressodel movimento ambientalista. Lo rendono noto i giovani attivisti del movimento che si batte per l’ambiente ispirato dalla attivista svedese di 16 anni. Ildurerà cinque giorni e porterà sotto la Mole ragazzi da tutto il mondo, tra cui, quasi certamente, anche Greta Thunberg. L’attivista svedese è reduce da una visita proprio a, dove lo scorso venerdì ha partecipato alla manifestazione difore da cui era nata la candidatura della città piemontese per ospitare l’evento. ...

