Frane ed esondazioni in Costiera | in cento bloccati nell’hotel Travolto da valanga

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il maltempo in Campania sta determinando situazioni critiche in diverse zone del territorio. La Protezione civile della Regione Campania sta coordinando le attività inviando tecnici e volontari nelle numerose aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. Criticità interessano particolarmente laAmalfitana. Un centinaio di invitati ad un ricevimento di matrimonio sono rimastinell’ Hotel Cetus, a Cetara (Salerno) centro dellaamalfitana in seguito ad una frana. La frana ha interrotto la Statale 163 Amalfitama. Vigili del Fuoco e personale della Protezione Civile regionale stanno cercando di raggiungere l’ albergo.Una frana ha provocato disagi in via della Repubblica, in corrispondenza del costone al di sotto del comune di Ravello; al momento, non vengono segnalati feriti o danni, ma i vigili del fuoco stanno provvedendo a fare evacuare i ...

raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… - gam_orfea : La 'Divina' che si piega alle intemperie della natura: che male al cuore! - AdolfoSalsi : RT @raffaellapaita: La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate ed es… -