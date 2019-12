Francia, in orbita il nuovo satellite “cacciatore” di pianeti: è made in Italy (Di sabato 21 dicembre 2019) È decollato mercoledì 18 dicembre dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana francese il vettore Soyuz. A bordo il primo satellite Cosmo-SkyMed di seconda generazione (Csg) dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e del ministero della Difesa, in missione per osservare la Terra, e la sonda Cheops, dell’Agenzia spaziale europea (Esa), per studiare i pianeti esterni al sistema solare. Il lancio è stato effettuato alle 9.54 dopo un rinvio di 24 ore. Il satellite italiano Cosmo-SkyMed si affiancherà agli altri quattro di prima generazione già in orbita migliorando le prestazioni complessive. “La nuova generazione – spiega il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia – rafforzerà la leadership del nostro Paese nel settore dell’osservazione della Terra da satellite e dei suoi servizi e applicazioni, quale efficace strumento di crescita economica e ...

