Francia, Campari firma l’accordo per l’acquisto di Baron Philippe de Rothschild (Di sabato 21 dicembre 2019) A seguito della comunicazione del 15 novembre 2019 inerente l’avvio di una negoziazione in esclusiva con Baron Philippe de Rothschild S.A. (il ‘Venditore’) per l’acquisizione del 100% del distributore francese Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S. (‘RFD’), Campari Group annuncia la firma dell’accordo. RFD, società interamente controllata da Baron Philippe de Rothschild S.A., è specializzata nella distribuzione di un portafoglio diversificato di marche di premium spirit internazionali, vini e champagne in Francia. In particolare, RFD è il distributore esclusivo del portafoglio di brand di Campari Group, tra cui Aperol, Campari, Glen Grant, Riccadonna e Grand Marnier, per il mercato francese dal 2009. Nel corso degli anni RFD ha sviluppato con successo i brand di Campari Group in Francia. Grazie alla performance molto positiva ...

Leggi la notizia su ildenaro

Francia Campari Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Francia Campari