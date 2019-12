Francesco Musolino racconta le ' Incredibili curiosità della Sicilia'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Palermo, 21 dic. (Adnkronos) - C'è 'Tifeo, il gigante sotto l’Etna', ma anche la 'Madonna amazzone, o 'Peppa, la cannoniera', così come il 'Cristo in gonnella a Scicli'. Sono soltanto alcune delle storie e dellete dallo scrittore e giornalistanel libro 'Le incr

patrizianiutta : 5 of 5 stars to Le incredibili curiosità della Sicilia by Francesco Musolino - dadagioia : RT @giuseppetrimarc: Un Bardo al giorno per vivere meglio di Francesco Musolino,scrittore messinese. - Ilseminalibro : RT @Giuditta_legge: L'attimo prima con @fmusolino che ringrazio della generosità con cui si è prestato al mio #Chiacchierando -