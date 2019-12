Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019)tornare in campo domenica contro il Sassuolo, ma intanto su di lui arrivano voci di mercato dalla Francia. Secondo quanto riferisceci sarebbero due club interessati al terzino algerino del Napoli. Il 28enne terzino sinistro é ancora sotto contratto con la società azzurra, ma Lione e Olympique Marsiglia lo avrebbero messo nel mirino già pernonostante il fatto che in questa stagione ha giocato pochissimo per problemi fisici. Il neo arrivato Gennaro Gattuso sembra invece volerlo rimettere al centro del nuovo progetto, sarà lui dunque a dare eventualmente il via libero o meno sulla sua cessione nel mercato invernale. Il tecnico calabrese è convinto di poter recuperare in pieno, sia mentalmente che fisicamente e in questo caso il Napoli non cercherebbe rimpiazzi sul mercato a. L'articolosu ...

napolista : France Football: #Lione e #Marsiglia su #Ghoulam, potrebbe partire a gennaio #Gattuso è convinto però che il terzi… - SiamoPartenopei : France Football rilancia: 'Marsiglia e Lione piombano su Ghoulam! Lo vogliono per gennaio' - news24_napoli : France Football rilancia: “Marsiglia e piombano su Ghoulam! Lo vogliono… -