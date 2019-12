Foto con l' uomo fermato dietro le sbarre | polemiche sulla polizia locale di Opera

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il caso di Natale Hjorth e le sue conseguenze non sembrano essere stati d'insegnamento alladi, alle porte di Milano, che oggi via Facebook ha pubblicato ladi una persona in stato di fermolecon tanto di due agenti in posa davanti alla cella.Lo scatto, che quattro ore dopo la sua pubblicazione risulta ancora online, è stato accompagnato da una descrizione:Stamattina a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, che lamentavano un soggetto teso ad infastidire le persone nell'area mercato di, personale del Corpo è intervenuto per le attività di rito. La persona è in stato di fermo e sono in corso gli accertamenti.Ladiè solita pubblicaredi eventi ezioni condotte sul territoriopropria pagina Facebook, ma mai prima d'ora era arrivata a pubblicare ladi unin gabbia, tra l'altro innocente ...

borghi_claudio : Beh uno dei due uomini è venuto bene in foto ?????? Con questa inquadratura credo ne abbiano voluto sottolineare la fo… - LegaSalvini : Eh no, non bastava il dito medio. Ora salta fuori pure la foto con lingua di disgusto... Ma se le faceva cosí schi… - PiazzapulitaLA7 : I bambini di Taranto hanno bisogno di noi. Mandate un sms da 2 euro al 45520 e retwittate questa foto. E' importan… -