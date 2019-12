Leggi la notizia su gamerbrain

(Di sabato 21 dicembre 2019) Giocatori dito ilnel Battle Royale Free to Play di Epic Games conper tutti i giocatori (anche chi non possiede il PASS).regala doni a tutti i giocatori Per quest’anno Epic Games ha avuto un’idea decisamente originale e interessante, la possibilità di riscattare un regalo gratuito ogni giorno e per due settimane. Con l’arrivo dell’evento Mezz’Inverno i giocatori possono ricevere doni di ogni tipo oltre che accedere alle sfide natalizie. Ogni giorno facendo visita al capanno Crackshot potete scegliere uno deia disposizione da scartare o semplicemente scuotere per immaginare la sorpresa. Naturalmente se effettuerete l’accesso tutti i giorni potrete ottenerli tutti alla fine, nell’ordine che sceglierete. Ogni giorno inoltre vi attende una nuova sfida di, ...

infoitscienza : Fortnite: Arriva il Natale con tanti regali - fortnite_leek : Arriva il Leader supremo Non perdere i nuovi costumi Kylo Ren e Zorii Bliss nel Negozio oggetti ora! - Ale18088182 : @Amirelli salve, io sono il ragazzo che aveva mandato un email riguardante l'entrata come prossimo player dei mkers… -