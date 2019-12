FORMAZIONI Udinese Cagliari | Joao Pedro e Simeone contro Okaka e Lasagna

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/2020.(3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema;. All. Gotti.(4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Rog, Cigarini, Ionita; Nainggolan;. All.: Maran. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : #JuveUdinese, domani ore 15. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco, Bernardeschi sulla trequart… - Mediagol : #SerieA, #Udinese-#Cagliari: Lasagna e Okaka sfidano Simeone, le formazioni ufficiali - BombeDiVlad : Udinese – Cagliari, le formazioni ufficiali -