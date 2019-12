Fiorentina | UFFICIALE | esonerato Montella “Dispiaciuto di lasciare a metà | aspettavamo

Leggi la notizia su serieanews

(Di sabato 21 dicembre 2019)- Vincenzonon è più l’allenatore della. Decisionedopo la sconfitta viola contro la Roma.ha così commentato sul suo profilo instagram: “Che fosse un anno di transizione era chiaro. Ed in queste annate ci sono momenti belli e meno belli, che vanno affrontati insieme.gennaio per rivedere la … L'articolo. “Dispiaciuto digennaio” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

SkySport : ? #UltimOra #Fiorentina ? Ufficiale l'esonero di Vincenzo #Montella ?? Nei prossimi giorni il nome del sostituto… - infoitsport : UFFICIALE | Fiorentina, Montella esonerato. Il comunicato - infoitsport : La Fiorentina esonera Montella, ora è ufficiale -