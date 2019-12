Fiorentina | gli impietosi numeri di Montella sulla panchina viola

: inun bullone dopo l’ennesima sconfitta stagione dei ragazzi di Montella. Piove sul bagnato in casa Fiorentina che, proprio in questi istanti, ha rimediato l’ennesimo ko stagionale contro la Roma nell’anticipo della 17esima giornata di Serie A. I ragazzi di Montella si sono arresi a quelli di Fonseca col […] L'articolo: in...

: Ecco leufficialiper il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/2020.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Boateng, Vlahovic. Allenatore: Montella.(4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, ...

: L’AIA ha comunicato le squadre arbitrali per la 17aªdi campionato:dirigeràSono state rese note le squadre arbitrali inviate sui campi per la 17ªdiA.le decisioni dell’AIA. Atalanta-Milan Arbitro: La Penna Assistenti: Meli – Fiorito IV° uomo: Mariani Var: Irrati Avar: Di PaoloArbitro:Assistenti: Tegoni – Del Giovane IV° uomo: Manganiello Var: ...

: L’AIA ha comunicato le squadre arbitrali per la 17aªdi campionato:dirigeràSono state rese note le squadre arbitrali inviate sui campi per la 17ªdiA.le decisioni dell’AIA. Atalanta-Milan Arbitro: La Penna Assistenti: Meli – Fiorito IV° uomo: Mariani Var: Irrati Avar: Di PaoloArbitro:Assistenti: Tegoni – Del Giovane IV° uomo: Manganiello Var: ...

: E’ un Antoniopoco soddisfatto quello che ha analizzato il pari dell’Inter contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: “C’era stata una bella risposta della squadra, meritavamo qualcosa in più anche con la Roma e con il Barcellona. Bisogna cercare di migliorare in tutte le situazione, sia in fase difensiva che in fase offensiva”. I motivi di queste tre partite senza vittoria: “parlando ...