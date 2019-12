Fiorentina | esonerato Vincenzo Montella | attesa per il nome del sostituto

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019). La Viola ha comunicato la propria decisione di sollevare dall’incarico il tecnico. FIRENZE –. La decisione è stata presa il giorno dopo il netto k.o. con la Roma al ‘Franchi’. Non è stato un inizio di stagione semplice per la Viola che ha dovuto fare i conti con il cosiddetto ‘anno zero’. Una prima parte di campionato molto complicata per la squadra toscana con solo 17 punti raccolti in 17 partite. Un bottino misero per una società che ha altre ambizioni. Per questo si è deciso di cambiare con il rischio di affidarsi ad un allenatore, forse inesperto, ma che proverà a centrare la salvezza per poi programmare con serenità la prossima stagione. Il comunicato dellaDi seguito il comunicato integrale dellache annuncia l’esonero di ...

DiMarzio : #Panchina #Fiorentina: la decisione comunque è già presa, #Montella sarà esonerato @SkySport - SaraMeini : ***UFFICIALE*** Vincenzo #Montella è stato esonerato. Non è più l’allenatore della #Fiorentina @TgrRaiToscana… - DiMarzio : #Fiorentina, #Iachini la prima scelta per il dopo #Montella?? -