Fiorentina | esonerato Montella Caccia al sostituto | in pole Iachini | Di Biagio e

(Di sabato 21 dicembre 2019) I 4 gol subiti in casa nell’anticipo con la Roma hanno condannato Vincenzo. La, attraverso il proprio sito ufficiale, dopo una notte e una mattinata di consultazioni tra il ds Daniele Pradè, Joe Barone, il braccio destro del presidente Rocco Commisso, e appunto la proprietà, ha fatto sapere di aver optato per l’esonero del tecnico campano: “ACFcomunica di aver sollevato Vincenzodall’incarico di allenatore della Prima squadra – si legge nel comunicato – La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico ...

