Fiorentina | arriva anche l’ufficialità | esonerato Vincenzo Montella!

(Di sabato 21 dicembre 2019) La nostra redazione lo aveva anticipato ieri, poco dopo la sonante sconfitta interna contro la Roma. Poi le parole di Pradé, la notte di riflessione e la decisione pochi minuti fa: è ufficiale, lahal’allenatoreMontella. Sempre Iachini in pole, in tal senso potrebbero esserci novità a stretto giro di posta. Di seguito, il comunicato viola. “ACFcomunica di aver sollevatoMontella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Clubal termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. La ...

