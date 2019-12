Finale Mondiale per club 2019 | Liverpool-Flamengo | canale tv | streaming | orario e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) I Mondiali perdi calciosono giunti al loro atto, che quest’oggi determinerà la formazione vincitrice, dopo una sfida che si preannuncia ricca di spettacolo, e che vedrà l’ennesimo scontro tra Europa e Sud America, le due “case” dello sport. A contendersi il titolo saranno infatti, in campo questo pomeriggio alle ore 18.30, presso lo Stadio Internazionale Khalifa di Doha, in Qatar, e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro, in esclusiva sul20 di Mediaset (151 di Sky Sport), ma anche in, sulle piattaforme gratuite Sportmediaset.it e Mediaset Play. Il programma della partita:Mondiali perSabato 21 dicembreOre 18.3020, Mediaset Play, Sportmediaset.it gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

