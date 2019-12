Fimi | Tiziano Ferro batte Cremonini

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non sono molte le novita' musicali della settimana, ma gli album appena usciti sono gia' nella top 10 dei piu' venduti nella classifica. Tra i singoli conquista il primo posto Ultimo, con 'Tutto questo sei tu', seppur avanzino prepotentemente Marracash e Tha Supreme. Tra gli album si piazza davanti a tutti, con l'ultimo disco 'Accetto Miracoli', uscito 4 settimane fa. Il cantante di Latina, che ha prodotto l'album con Timbaland, ha commentato l'ultimo progetto dicendo che: "Dopo 18 anni di lavoro in una zona di conforto, per una persona come me, di provincia, con la stessa famiglia anche per un disco, e' stato importante cambiare qualcosa a 40 anni, e lavorare con un guru come Timbaland mi ha costretto a mettermi in gioco come un alunno, con tutto da perdere, a propormi da zero. Ha dovuto capire come canto, scrivo e quella piccola venatura di sana paura ha portato a ...

