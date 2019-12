Film italiani di Natale del 2019 | Sfida a 3 con “Pinocchio” “Il Primo Natale” e “La Dea

Leggi la notizia su spettacoloitaliano

(Di sabato 21 dicembre 2019)diusciti nel: Pinocchio, la Dea Fortuna e Ilin assenza dei cinepanettoni In assenza del classico cinepanettone, forse una fortuna, forse meno risate scontate chi lo sa, quest’anno il programma del cinema italiano offre soluzioni differenti e molto distanti rispetto agli anni scorsi. Nel menù deididella lotta è a 3 con “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek, “Pinocchio” di Matteo Garrone e “Il” di Ficarra e Picone. Non si tratta di veridi, anzi non lo sono per nulla se non contiamo quello di Ficarra e Picone, ma gli unici ad uscire nel periodo natalizio aspettando il boom inevitabile di Tolo Tolo dal 1 gennaio 2020. Con l’eccellente performance de “L’Immortale” al quarto posto con € 4.921.957 (uscito il 5 dicembre) ecco le ...

gukpoets : non me lo aspettavo per niente... di solito i film italiani mi fanno sempre schifo - TommasoLanda : RT @gioveron: E' chiaro che la gara dei film italiani a natale si fa del male da sola. Si tolgono pubblico a vicenda. Gli incassi parlano c… -