FIFA Club World Cup 2019 | Finale Liverpool - Flamengo diretta Canale 20 Mediaset

Leggi la notizia su digital-news

(Di sabato 21 dicembre 2019) È l'ultima volta del Mondiale percon l'attuale formato, dal 2021 si giocherà a giugno, vi parteciperanno 24 squadre e la prima edizione 'allargatà sarà ospitata dalla Cina. In attesa che ladefinisca i criteri di partecipazione, per concludere il torneo com'è stato finora non avrebbe potuto essercimigliore. Si affronteranno, dueche stanno rivivendo i fasti del passato che daranno vita alla riedizione della sfida di Tokyo del 1981, quando Zico, Leandro, Junior e soci batterono i Reds per 3-1 prendendosi gioco di quel Grobbelaar che tentava di confonderli con le sue smorfie e prendendo a pallate il team di Bob...

SiamoPartenopei : FIFA, Infantino: 'I campionati nazionali sono superati! Voglio 50 top club, i dettagli' - cmdotcom : FIFA del Lupo: finali #MondialeperClub, 8 italiane si giocano il posto. Ci sono Parma e Monza… - gazzettaGranata : Fifa, Infantino: ‘I campionati nazionali sono superati. Voglio 50 top club allo stesso livello’ #TorinoFC #FVCG #SFT -