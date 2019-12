Festival di Sanremo 2020 | dai 1290 euro per la platea ai 100 della galleria | ecco i

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Due giorni dopo l’annuncio dei cantanti in gara, che avverrà la sera dell’Epifania su Rai1, da mercoledì 8 gennaio, dalle 9 alle 14, avrà luogo la prevendita degli abbonamenti per assistere al 70°Canzone Italiana, in programma al Teatro Ariston didal 4 all’8 febbraio, a prezzi invariati rispetto alla scorsa edizione. Gli abbonamenti alle 5 serate potranno essere prenotati esclusivamente attraverso una scheda compilabile on-line. Il prezzo degli abbonamenti, fissato d’intesa con il Comune di, è per la, di 672,00. L’abbonamento per lacosterà invece 1.290,00. I biglietti singoli diper le prime 4 serate, eventualmente disponibili, avranno un costo di 180,00, mentre quelli per l’ultima serata, se disponibili, avranno un costo di 660,00. I biglietti singoliper le prime 4 serate, qualora ...

