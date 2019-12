Federica Benincà Instagram, abito sottoveste scopre la coscia: «Seduzione e sensualità alle stelle!» (Di sabato 21 dicembre 2019) Soprannominata “Bambi”, forse per via di quegli occhioni da cerbiatto, Federica Benincà incanta Instagram con la sensualità delle mise e delle movenze esibite tra i post social. Molto emblematici gli ultimi. Acquisita la popolarità grazie al salotto di Uomini e Donne, ormai vero trampolino di lancio per un numero sempre maggiore di influencer, Federica conta oggi oltre 428 mila followers. Intrigante e maliziosa, la Benincà avvisa: “Io mostro solo ciò che decido di mostrare. Tutto il resto o lo si merita, o lo si immagina”. Tanto, almeno, è scritto nella descrizione del suo profilo. Federica Benincà Instagram, l’abito sottoveste omaggia le forme Quello sguardo di ghiaccio incorniciato dai lunghi capelli bruni aveva subito incuriosito entrambi i tronisti per i quali Federica aveva scelto le scale, non immaginando – però – di tornare a casa senza l’amore. O per meglio dire con un flirt ...

Leggi la notizia su urbanpost

Federica Benincà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Federica Benincà