Federalberghi isola di Capri | il presidente Gargiulo | “Sarà un Natale amaro”

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti(Na) – Dopo i fatti dei giorni scorsi, ilSergioaccusa: “Non si può morire perché l’eliambulanza non è autorizzata a decollare da Pontecagnano dopo le 17 o perché le idroambulanze non sono funzionanti. Se ci sono soldi per grandi eventi e feste paesane, trovateli anche per risolvere i problemi delle isole”. Dubbi sulle modalità di gestione dei collegamenti marittimi in caso di condizioni meteo sfavorevoli ed invito alla collaborazione ai due Comunini, 21 dicembre 2019 –dimette sotto accusa i vertici regionali dopo i fatti dei giorni scorsi che hanno portato al decesso di una cinquantenne di Anapuntando il dito sulle inefficienze che contribuiscono a peggiorare situazioni già denunciate questa estate.unamaro per l’die quindi sono amari gli ...

