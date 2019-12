F1 | Ferrari progetto 671 | la rossa nel 2020 punterà maggiormente su aerodinamica e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) La monopostoverrà presentata ufficialmente il prossimo 11 di febbraio, tuttavia, come riportato dal sito spagnolo Marca.Com, iniziano a uscire già le prime indiscrezioni. Mattia Binotto, alla cena di Natale, ha parlato di una macchina meno veloce, ma più resistente, queste le sue dichiarazioni: “Per la prossima stagione punteremo a un maggior carico aerodinamico verticale e sicuramente miglioreremo la resistenza. Non credo che la macchina raggiungerà le velocità di punta del 2019, il motore cambierà in modo significativo, ma quello che il campionato appena concluso ci ha mostrato è che dobbiamo puntare, prima di tutto, sull’. Inoltre, continueremo con gli stessi pneumatici.” Secondo quanto riportato in un documento pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, oltretutto, i punti di forza della prossima vettura col logo del Cavallino Rampante ...

