Evacuato mercatino di Natale a Nizza | minaccia di far esplodere una bomba

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Attimi di panico a, in Francia, dove nella giornata del 21 dicembre undiè statoa seguito di un allarmerivelatosi successivamente infondato. A quanto risulta dalle informazioni trapelate, sembra infatti che un uomo di sia avvicinato agli agenti di polizia li presentindo di farunatra la folla. L’uomo è stato in seguito arrestato ma solo dopo che era stato mobilitato un ingente numero di uomini delle forze dell’ordine, delle forze speciali, dei militari e dei Vigili del Fuoco.diL’allarmeè rientrato solo alle ore 17, quando gli artificieri delle forze dell’ordine hanno potuto accertare l’assenza di qualunque tipo di esplosivo tra le bancarelle delnatalizio. In totale 3.500 persone sono state evacuate in soli 20 minuti dalle strade del ...

notizieit : Evacuato mercatino di Natale a Nizza: mitomane provoca falso allarme - zazoomnews : Evacuato mercatino di Natale a Nizza per allarme bomba - #Evacuato #mercatino #Natale #Nizza -